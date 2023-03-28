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Манчини может возглавить «ПСЖ». В нём заинтересован президент клуба — Il Messaggero

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может возглавить французский «ПСЖ». Об этом сообщает Il Messaggero.

По информации источника, итальянский специалист рассматривает возможность начала нового этапа в своей карьере и наблюдает за ситуацией вокруг нынешнего главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье, результатами которого недовольны в клубе.

Отмечается, что кандидатура Манчини рассматривается президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи ввиду способности итальянца руководить длинной скамейкой запасных, справляться с чемпионскими амбициями клуба. Также отмечаются атакующий стиль команд Манчини и его отношения с лидерами парижан Марко Верратти и Джанлуиджи Доннаруммой.

На клубном уровне Манчини работал в санкт-петербургском «Зените», английском «Манчестер Сити» и итальянских «Лацио» и «Интере».

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