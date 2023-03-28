Андреа Пирло назвал футболиста, который мог бы стать «новым Пирло»

Бывший полузащитник и главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло, возглавляющий сейчас турецкий «Фатих Карагюмрюк», рассказал, кто из современных футболистов в будущем может стать «новым Пирло». Экс-футболист назвал хавбеков «старой синьоры» Мануэля Локателли и Николо Фаджоли.

«Кто бы мог стать «новым Пирло»? Локателли прогрессирует. Самый большой скачок совершил Фаджоли, который дебютировал при мне. Он понимает, как и что делать, является основным игроком «Ювентуса» и обладает навыками, которые позволят преуспеть в качестве реджисты. Он мог бы стать «новым Пирло». Но лучше бы, чтобы он запомнился как Фаджоли», — приводит слова Пирло La Gazzetta dello Sport.

25-летний Локателли сыграл за «Ювентус» 34 матча во всех турнирах в текущем сезоне, в которых не отметился результативными действиями. 22-летний Фаджоли забил два гола и сделал пять результативных передач в 26 матчах.