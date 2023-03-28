Никонов — о назначении Пепа Клотета: «Торпедо» нужен ансамбль, но он не сразу создаётся

Бывший футболист «Торпедо» Вадим Никонов прокомментировал назначение Жозепа Клотета на пост главного тренера автозаводцев.
«Я не знаю, как к этому относиться. Если это назначение принесёт пользу, то скажу, что всё было правильно. Никто не знает. Я Клотета не знаю. Не знаю, где он работал. Я только за то, чтобы было хорошо «Торпедо». Нужен ансамбль. Но он не сразу создаётся. Игроки должны притереться друг к другу, понять свои задачи.
Я вот не знаю, кто руководит «Торпедо». Надо ждать. Важно, кто работает с клубом. Много составляющих. Команду хорошую за два месяца не делают. Если приглашаете тренера, то нужен минимум год. Тем более что иностранец. Я пожелаю Клотету, чтобы он влился в коллектив, чтобы его поняли. Испанский футбол не всеми приемлем. Поживём — увидим. Нужно взаимопонимание», — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 28 марта 2023
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