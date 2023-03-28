Президент «Торпедо» объяснил назначение Клотета на пост главного тренера

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Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал назначение испанского специалиста Жозепа Клотета на пост главного тренера автозаводцев.

«Мы вдохновлены согласием Жозепа принять предложение возглавить «Торпедо». У нового тренера большой опыт работы в Англии, Италии и Испании. Он умеет успешно развивать игроков, выстраивать зрелищный и эффективный футбол, обладает глубокими всесторонними знаниями. Именно в таком тренере мы нуждаемся для прогресса клуба и команды», — приводит слова Савина официальный телеграм-канал «Торпедо».

Последним местом работы Клотета была итальянская «Брешиа». Ранее испанский специалист также возглавлял английский «Бирмингем Сити» и итальянский СПАЛ. Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев покинул клуб 22 марта.