Президент «Торпедо» объяснил назначение Клотета на пост главного тренера

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал назначение испанского специалиста Жозепа Клотета на пост главного тренера автозаводцев.
«Мы вдохновлены согласием Жозепа принять предложение возглавить «Торпедо». У нового тренера большой опыт работы в Англии, Италии и Испании. Он умеет успешно развивать игроков, выстраивать зрелищный и эффективный футбол, обладает глубокими всесторонними знаниями. Именно в таком тренере мы нуждаемся для прогресса клуба и команды», — приводит слова Савина официальный телеграм-канал «Торпедо».
Последним местом работы Клотета была итальянская «Брешиа». Ранее испанский специалист также возглавлял английский «Бирмингем Сити» и итальянский СПАЛ. Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев покинул клуб 22 марта.
- 28 марта 2023
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