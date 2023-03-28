В «Локомотиве» рассказали о состоянии Дмитрия Баринова после медицинского обследования
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Московский «Локомотив» сообщил о результатах медицинского обследования полузащитника команды Дмитрия Баринова. Железнодорожники сообщили, что проблем в коленном суставе у футболиста не выявлено, однако вопрос о его участии в ближайшем матче будет решён непосредственно перед игрой.
«По результатам комплексного обследования Дмитрия Баринова проблем в коленном суставе не выявлено. Решение об участии Дмитрия в ближайшем матче с «Пари НН» будет принято медицинским штабом перед игрой», — передаёт слова пресс-службы «Локомотива» корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Баринов сыграл за «Локомотив» 25 матчей в текущем сезоне, отметившись в них одним забитым мячом и тремя результативными передачами.
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