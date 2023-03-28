Валерий Кечинов: мне бы хотелось, чтобы Пиняев был будущим сборной России

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о перспективах Сергея Пиняева после ярких выступлений молодого форварда за сборную России.

«Конечно, рано петь дифирамбы Пиняеву. Но он очень ярко выглядел в матче с Ираком. Если Сергей будет так продолжать играть в клубе, то, конечно, его будут вызывать в сборную. Пиняев — молодой и перспективный парень. Мне бы хотелось, что бы он был будущим сборной России», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России по футболу. Он отметился забитым мячом в товарищеском матче с Ираком (2:0) в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней и побил рекорд Дмитрия Сычёва (18 лет 6 месяцев и 23 дня).