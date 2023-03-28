Камоцци: Антон Миранчук мог бы играть со своим братом Алексеем в «Торино»

Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук мог бы продолжить карьеру в чемпионате Италии. По мнению Камоцци, Антон смог бы играть вместе со своим братом Алексеем в составе «Торино».

«Считаю, что Антон Миранчук смог бы переехать в Италию и играть в Серии А. Также он мог бы играть в одной команде со своим братом Алексеем в «Торино». Почему нет?» — приводит слова Франко Камоцци Metaratings.

Напомним, в матчах сборной России с Ираном и Ираком Антон Миранчук отметился двумя забитыми мячами. После этого известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис порекомендовал Миранчуку уезжать в Европу.