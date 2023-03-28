Гончаренко: мы понимаем, как играть с «Зенитом»
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится 1 апреля и начнётся в 19:00 по московскому времени. Питерцы лидируют в турнире.
«Главная цель сборов – отшлифовать командное взаимодействие: атака, защита, стандартные положения, переходы. Здорово, что мы можем делать это в хороших условиях на хороших полях.
С понедельника мы начали детальную подготовку к игре с лидером чемпионата. Мы понимаем, как играть с «Зенитом», и они знают, как играть с нами: не далее как в феврале здесь же, в Дубае мы провели два спарринга друг против друга», — цитирует тренера пресс-служба клуба.
Виктор Гончаренко тренирует детей:
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