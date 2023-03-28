Александр Хаджи: Пиняев будет неуязвим, если не потеряет свою скорость
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Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о нападающем сборной России Сергее Пиняеве.
«Пиняев проявил себя как звёздочка на фоне пресной игры игроков сборной России: никто, кроме него, не шёл в обводку — все боялись. Но пока у него преимущество только в скорости. Против любого финта есть противодействие, против скорости — нет. Сергей будет неуязвим, если не потеряет свою скорость и прибавит в тактическом плане. Ему надо разнообразить игру», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Пиняев отметился голом в товарищеском матче Россия — Ирак (2:0), став самым молодым автором гола в истории сборной. В чемпионате России игрок выступает за «Локомотив».
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