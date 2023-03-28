Гончаренко: ни о каких победных сериях мы не думаем
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о матче с «Динамо» (0:1) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Весь вопрос в том, что мы должны использовать свои шансы и максимально нейтрализовать сильные стороны «Зенита». Поражение от «Динамо» забыто, и я ещё раз хочу подчеркнуть, что ни о каких победных сериях мы не думаем. Наша цель – каждый отдельный эпизод каждого конкретного матча», — цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.
На четвёртом месте в высшем российском дивизионе располагается «Динамо» (35). Бело-голубые одержали победу в матче с «Уралом» со счётом 1:0. На девятом месте располагается «Сочи». Ниже «Урал», «Локомотив» и «Крылья Советов».
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