Гончаренко: ни о каких победных сериях мы не думаем

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о матче с «Динамо» (0:1) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Весь вопрос в том, что мы должны использовать свои шансы и максимально нейтрализовать сильные стороны «Зенита». Поражение от «Динамо» забыто, и я ещё раз хочу подчеркнуть, что ни о каких победных сериях мы не думаем. Наша цель – каждый отдельный эпизод каждого конкретного матча», — цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.

На четвёртом месте в высшем российском дивизионе располагается «Динамо» (35). Бело-голубые одержали победу в матче с «Уралом» со счётом 1:0. На девятом месте располагается «Сочи». Ниже «Урал», «Локомотив» и «Крылья Советов».

Тренер Виктор Гончаренко тренирует детей: