Линекер — о поддержке со стороны Ширера и Райта: признаюсь, я прослезился
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Бывший футболист Гари Линекер, вернувшийся на ВВС после отстранения, высказался о поддержке со стороны экс-игроков Алана Ширера и Иана Райта.
«Признаюсь, я прослезился. Это было красиво, и это меня тронуло. Одно дело — поддержать один раз, а другое — довести дело до конца. Они могли этого и не делать», — приводит слова Линекера Goal со ссылкой на The Rest is Politics.
Линекер был отстранён от работы на телеканале после того, как сравнил иммиграционную политику Британии с Германией эпохи нацизма. Причиной стало стремление министров запретить ходатайства о предоставлении убежища всем нелегальным иммигрантам. После инцидента Ширер и Райт отказались участвовать в программе ВВС, поддержав Линекера.
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