Борис Игнатьев — о назначении Клотета в «Торпедо»: опять преклоняемся перед иностранцами
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Бывший вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев раскритиковал решение руководства клуба назначить испанца Жозепа Клотета на пост главного тренера.
«Сожалею, что Талалаев ушёл. Это перспективный специалист, у которого есть будущее. Он обязательно найдёт работу. А вот люди, которые его приглашали, в этом деле практические ничего не понимают. Если человека принимают на три месяца, то, видимо, ничего не известно о его возможностях и потенциале. Команда как была на последнем месте, так и осталась. Значит, уходите вместе с тренером, ведь вы взяли этого сотрудника. Что касается испанца, то в очередной раз припадаем на колено перед иностранными специалистами», — сказал Игнатьев в интервью «РИА Новости».
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