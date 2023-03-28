Борис Игнатьев — о назначении Клотета в «Торпедо»: опять преклоняемся перед иностранцами

Бывший вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев раскритиковал решение руководства клуба назначить испанца Жозепа Клотета на пост главного тренера.

«Сожалею, что Талалаев ушёл. Это перспективный специалист, у которого есть будущее. Он обязательно найдёт работу. А вот люди, которые его приглашали, в этом деле практические ничего не понимают. Если человека принимают на три месяца, то, видимо, ничего не известно о его возможностях и потенциале. Команда как была на последнем месте, так и осталась. Значит, уходите вместе с тренером, ведь вы взяли этого сотрудника. Что касается испанца, то в очередной раз припадаем на колено перед иностранными специалистами», — сказал Игнатьев в интервью «РИА Новости».