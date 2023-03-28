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Женская сборная России U16 выиграла турнир в Южной Азии

Женская сборная России U16 выиграла турнир в Южной Азии
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Женская сборная России до 16 лет обыграла сверстниц из Индии со счётом 2:0 на чемпионате Федерации футбола Южной Азии в Бангладеш.

На 13-й минуте матча дальний удар Василисы Авдиенко заставил ошибиться вратаря соперника, а ещё через две минуты 11-метровый удар, назначенный за фол на Елене Голик, чётко реализовала Дарья Котлова.

Россиянки выиграли все четыре матча на турнире и заняли первое место. Сборная обыграла национальные команды Бангладеш (3:0), Бутана (9:1) и Непала (3:0). Игры турнира проходили с 20 по 28 марта.

Ранее появилась информация, что основная мужская сборная России может сыграть на товарищеском турнире под эгидой Футбольной ассоциации Центральной Азии. Участие в турнире уже точно примут Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан.

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