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Кулушевски — об отставке Конте: игроки поддерживают решение клуба

Кулушевски — об отставке Конте: игроки поддерживают решение клуба
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Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски прокомментировал решение руководства клуба отправить в отставку главного тренера Антонио Конте.

«Всегда обидно, когда кто-то, с кем ты работаешь и сближаешься, уходит. Но жизнь продолжается, и нужно просто двигаться дальше. У нас осталось десять игр, и мы должны сделать всё возможное, чтобы попасть в четвёрку лучших.

Конте играл важную роль. Я многому у него научился и всегда буду помнить его, но сейчас в команде остался его помощник, которого я хорошо знаю. Посмотрим, кто придёт в следующем сезоне. Мне нравятся город и клуб.

Надеялся ли, что Конте останется? Это не я решаю. Кто бы ни был тренером, мы примем его и будем играть за него и за остальных. Сейчас клуб принял такое решение, потому что счёл его наилучшим, и мы, игроки, его поддерживаем», — сказал Кулушевски Fotbollskanalen.

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