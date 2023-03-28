«Бавария» рассматривает возможность подписать полузащитника «Челси» Маунта
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Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможный трансфер полузащитника лондонского «Челси» Мэйсона Маунта. Об этом сообщает Times Sport.
«Бавария» хочет воспользоваться патовой ситуацией с контрактом Маунта в «Челси» и финансовыми проблемами клуба и осуществить подписание ближайшим летом. Контракт Маунта рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что «Челси» проводил переговоры с игроком, но стороны не смогли достичь соглашения о зарплате. Ситуацией заинтересовались несколько клубов английской Премьер-лиги, включая «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
В нынешнем сезоне Маунт принял участие в 31 матче в составе «Челси» во всех соревнованиях. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 65 млн.
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