«Бавария» рассматривает возможность подписать полузащитника «Челси» Маунта

Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможный трансфер полузащитника лондонского «Челси» Мэйсона Маунта. Об этом сообщает Times Sport.

«Бавария» хочет воспользоваться патовой ситуацией с контрактом Маунта в «Челси» и финансовыми проблемами клуба и осуществить подписание ближайшим летом. Контракт Маунта рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что «Челси» проводил переговоры с игроком, но стороны не смогли достичь соглашения о зарплате. Ситуацией заинтересовались несколько клубов английской Премьер-лиги, включая «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Маунт принял участие в 31 матче в составе «Челси» во всех соревнованиях. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 65 млн.