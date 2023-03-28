Дмитрий Тихий разорвал контракт с «Химками»

Защитник подмосковных «Химок» Дмитрий Тихий расторг контракт с клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Тихий принял решение о разрыве после того, как основа уехала на тренировочный сбор, а его оставили тренироваться индивидуально с Ринатом Билялетдиновым в Москве. Дмитрий получит выплату до конца контракта, который истекал летом 2024 года», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее в СМИ появилась аудиозапись, на которой слышно, как главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в жёсткой форме оскорбляет Тихого и Аяза Гулиева, которые проводили тренировку в тренажёрном зале. До этого тренер отстранил Дмитрия от тренировок с командой. Тихий принял участие в девяти матчах команды в чемпионате России.