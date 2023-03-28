Дмитрий Тихий разорвал контракт с «Химками»
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Защитник подмосковных «Химок» Дмитрий Тихий расторг контракт с клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Тихий принял решение о разрыве после того, как основа уехала на тренировочный сбор, а его оставили тренироваться индивидуально с Ринатом Билялетдиновым в Москве. Дмитрий получит выплату до конца контракта, который истекал летом 2024 года», — добавил источник «Чемпионата».
Ранее в СМИ появилась аудиозапись, на которой слышно, как главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в жёсткой форме оскорбляет Тихого и Аяза Гулиева, которые проводили тренировку в тренажёрном зале. До этого тренер отстранил Дмитрия от тренировок с командой. Тихий принял участие в девяти матчах команды в чемпионате России.
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