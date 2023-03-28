Уткин: МОК де-факто предлагает сменить гражданство российским спортсменам

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований на определённых условиях.

«Условия допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, которые обнародовал МОК, в первую очередь неконкретные. Что нужно сделать, чтоб допустили? А вот вы сделайте это и это, мы проверим, а потом скажем. Это одно означает. МОК де-факто предлагает сменить гражданство. Тут и все вопросы отпадают. Причём сразу.

Мне реально интересно, что из этого получится. Интересны последствия. А что вы ждали? Мировому спорту важно, чтобы выступали сильнейшие спортсмены. Мировому спорту абсолютно безразлично, под каким флагом.

Вот так я и воспринимаю новые декреты Томаса Баха, главы Международного олимпийского комитета. Безусловно, в чем-то упрощаю», — написал Уткин в своём телеграм-канале.