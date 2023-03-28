Игрок сборной России U16 и «Краснодара» Голубков обыграл четырёх соперников и забил гол
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Игрок сборной России до 16 лет Павел Голубков отметился красивым голом в товарищеском матче с «Антальей ДСИ U17» (4:0). Павел обыграл четырёх соперников, после чего отправил мяч в ближний угол ворот.
Первый тайм матча завершился без забитых голов. После перерыва Георгий Стеснягин и Никита Хват забили по мячу, а Голубков сделал дубль.Этой игрой юноши 2007 года рождения завершили сбор, проходивший в Анталье с 20 марта. Ранее команда провела первый контрольный матч, одержав крупную победу в игре с «Академией Онтустик» из казахстанского Шымкента со счётом 3:2. Соперник был представлен футболистами старшего возраста.
Также сегодня, 28 марта, женская сборная России U16 выиграла турнир в Южной Азии, победив Индию (2:0).
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