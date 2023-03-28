Экс-игрок «Торпедо» — о назначении Клотета: клубом руководят далёкие от футбола люди

Бывший нападающий московского «Торпедо» Михаил Гершкович, комментируя назначение испанца Жозепа Клотета главным тренером столичной команды, заявил, что клубом руководят далёкие от футбола люди.

«У меня просто нет слов. Приходится констатировать, что в руководстве «Торпедо» находятся люди, далёкие от футбола. Очень обидно за Талалаева, он хороший тренер. Команда при нём начала приобретать хоть какие-то очертания. Если и проигрывала, то в упорной борьбе. В результате с ним расстаются и зовут непонятно кого. Человек не знает ни истории, ни традиций клуба, ни чемпионата. Просто приехал денежек подзаработать.

Что касается параллелей с испанцем Гильермо Абаскалем, то о его работе в «Спартаке» нужно судить по прошествии определённого этапа. У него неплохо получается и, дай бог, чтобы и дальше получалось. Но стабильности опять же нет — проиграли только что в Оренбурге. К тому же у него укомплектованный состав, команда с большим именем. А «Торпедо» нужен российский специалист, который знает, как внутри всё устроено, а также умеет решать задачи по выживанию. Конечно, время покажет, но я думаю, это путь в никуда», — сказал Гершкович в интервью «РИА Новости».