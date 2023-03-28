Источник: «Торпедо» запретило Талалаеву общаться со СМИ на тему работы в клубе

Тренер Андрей Талалаев при разрыве контракта с московским «Торпедо» подписал соглашение о неразглашении в СМИ информации о работе в клубе. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Специалист подписал соглашение, согласно которому ему запрещается давать какие-либо комментарии в СМИ о работе в клубе в течение продолжительного времени. В том числе за счёт этого пункта Талалаеву была обещана компенсация за расторжение договора. Сообщается, что одной из причин ухода стал тот факт, что клуб отказал тренеру в организации сборов в Краснодаре во время паузы на матчи сборных.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.