Источник: «Торпедо» запретило Талалаеву общаться со СМИ на тему работы в клубе
Поделиться
Тренер Андрей Талалаев при разрыве контракта с московским «Торпедо» подписал соглашение о неразглашении в СМИ информации о работе в клубе. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Специалист подписал соглашение, согласно которому ему запрещается давать какие-либо комментарии в СМИ о работе в клубе в течение продолжительного времени. В том числе за счёт этого пункта Талалаеву была обещана компенсация за расторжение договора. Сообщается, что одной из причин ухода стал тот факт, что клуб отказал тренеру в организации сборов в Краснодаре во время паузы на матчи сборных.
Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.
Комментарии
- 28 марта 2023
-
20:15
-
20:05
-
19:50
-
19:44
-
19:30
-
19:21
-
18:55
-
18:40
-
18:32
-
18:23
-
18:16
-
18:13
-
18:10
-
17:58
-
17:40
-
17:39
-
17:34
-
17:28
-
17:25
-
17:25
-
17:10
-
16:56
-
16:50
-
16:45
-
16:33
-
16:30
-
16:22
-
16:18
-
16:15
-
16:13
-
16:09
-
16:06
-
15:57
-
15:48
-
15:45
Партнерский контент