Сон Хын Мин — об отставке Конте: очень жаль. Он тренер мирового уровня
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Игрок «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал новость об отставке главного тренера Антонио Конте.
«Очень жаль. Он тренер мирового уровня, мы вместе прошли большой путь, я ему очень благодарен. Не знаю, что другие игроки думают о нём, но мне жаль его. Я должен был показать больше, но не смог. Я не сумел помочь команде, и я чувствую ответственность, когда он покинул клуб. У него, безусловно, большие способности и опыт работы в качестве тренера, и я уверен, что он добьётся больших успехов в дальнейшей карьере», — цитирует игрока Goal.
Конте официально покинул пост тренера «шпор» 27 марта, спустя неделю после гневных заявлений о руководстве клуба и игроках, которые спровоцировала ничья в матче английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:3).
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