В «Зените» прокомментировали сообщения о раздаче билетов, сравнив ситуацию с вакцинацией

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» отреагировала на информацию о том, что клуб распространяет билеты на домашние игры через школы и бюджетные организации. В клубе сравнили ситуацию с Fan ID с вакцинацией от коронавируса.
«Клуб провёл ряд консультаций и совещаний с администрацией города и профильными комитетами, на которых озвучивалась проблема посещаемости стадиона после введения карты болельщика на «Газпром Арене». Совместно с городом была выработана дорожная карта, в соответствии с которой в данный момент происходит процесс работы с населением, призванный стимулировать оформление «паспорта болельщика». Сюда входят бесплатные билеты, лотереи, концерты и многое другое.
Нынешнюю ситуацию с Fan ID можно сравнить с вакцинацией от коронавируса, поскольку оформление карты требует определённых усилий со стороны граждан, а поход в МФЦ занимает время. Необходимы массовая разъяснительная работа, система поощрений, организация условий для трудовых и неформальных коллективов для посещения футбола — всё это предполагает скоординированную работу клуба, городской администрации, предприятий и комитетов.
По оценкам ФК «Зенит», до введения карты болельщика «Газпром Арену» посещали более 1 миллиона болельщиков в год. Получается, чтобы клубу вернуться к таким показателям посещаемости в сезоне, необходимо, чтобы Fan ID оформили более миллиона петербуржцев. Сейчас много слухов и спекуляций на эту тему, поэтому можем сказать так: раздавали, раздаём и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика», — приводит слова пресс-службы «Зенита» «Спорт-экспресс».
- 28 марта 2023
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