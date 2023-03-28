Норвегия и Грузия сыграли вничью в матче отбора на Евро. Кварацхелия отыграл весь матч

Сегодня, 28 марта, состоялся матч в рамках 2-го тура отбора на чемпионат Европы между Грузией и Норвегией. Команды играли на стадионе «Батуми Арена» в Батуми. Противостояние завершилось со счётом 1:1.
На 15-й минуте Александр Сёрлот открыл счёт в матче. Норвежцы воплотили игровое преимущество в забитый мяч. Сёрлот поборолся перед штрафной, сместился в сторону и хлёстко пробил в дальний нижний угол ворот — Георгий Мамардашвили взглядом проводил мяч.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.
На 61-й минуте Жорж Микаутадзе восстановил равенство на табло. Он подхватил мяч в центре поля, здорово ускорился, ворвался в штрафную и пробил мимо вратаря точно в цель.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
В отборочном турнире к чемпионату Европы — 2024 сборная Норвегии играет в группе с Испанией, Шотландией, Грузией и Кипром. В 1-м туре норвежцы уступили испанцам со счётом 0:3.
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