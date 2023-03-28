Зиллиакус: когда я стану владельцем «МЮ», предложу болельщикам купить акции клуба

Бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус, сделавший предложение Глейзерам о покупке «Манчестер Юнайтед», высказался о болельщиках команды.

«Без болельщиков нет клуба. Когда сделка будет заключена и я стану владельцем «Манчестер Юнайтед», я предложу им купить акции клуба. В моём понимании, «Юнайтед» принадлежит не одному человеку, не единоличному владельцу, а всем, чьё сердце с клубом», — сказал Зиллиакус Nos.nl.

Глейзеры установили цену € 6,8 млрд за клуб. Продать «Юнайтед» за € 5,7 млрд предложили катарский шейх Хамад аль-Тани и владелец компании Ineos Джим Рэтклифф. Предложение Зиллиакуса составило менее € 4,6 млрд.

«Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии нынешнего сезона.