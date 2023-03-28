Зиллиакус: тен Хаг — блестящий тренер. Он правильно поступил с Роналду

Бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус, сделавший предложение Глэйзерам о покупке «Манчестер Юнайтед», высказался о главном тренере Эрике тен Хаге.
«Судя по тому, что я видел, тен Хаг — блестящий тренер. То, что он сделал в «Аяксе», было потрясающе, и то, что он сделал сейчас в «Манчестер Юнайтед», столь же потрясающе. Потому что в начале сезона всё выглядело не очень хорошо. И у него хватило смелости, которой я действительно восхищаюсь, сказать даже таким известным звёздам, как Криштиану Роналду: «Я руководитель, я знаю, что нужно делать».
И это привело к тому, что Роналду покинул клуб, что теперь кажется хорошим ходом, потому что без него дела у клуба значительно лучше. Думаю, что он проделал потрясающую работу. Поэтому я очень надеюсь, что он останется в клубе, и, если я стану владельцем, я определённо хотел бы, чтобы он продолжал», — приводит слова Зиллиакуса Goal со ссылкой на Nos.nl.
- 28 марта 2023
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