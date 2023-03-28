В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья Селихова
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему вратарь красно-белых и сборной России Александр Селихов пропустил товарищеский матч с Ираком.
«Селихов приболел, находясь в расположении сборной России. Ничего страшного, в ближайшее время приступит к тренировкам в «Спартаке», — цитирует Зеленова Metaratings.ru.
Изначально планировалось, что ворота сборной России в игре с Ираком займёт именно 28-летний Селихов, однако он не смог принять участия во встрече и был заменён на Сергея Песьякова. Александр Селихов дебютировал за сборную России в ноябре 2022 года в матче с Таджикистаном (0:0). Это его единственная игра за национальную команду.
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