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Стефанович: в спортивной школе спали под куртками — постельного белья не было

Стефанович: в спортивной школе спали под куртками — постельного белья не было
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Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович поделился воспоминаниями об условиях пребывания в спортивной школе подмосковного «Знамени Труда».

«В Орехово-Зуево закалка была отличная, после неё всё казалось раем. Мы где жили: ДЮСШ обычная, на втором этаже — складское помещение, его отдали под комнаты футболистов. И мне не досталось кровати. Втроём с пацанами жили в общей комнате, она называлась учебным классом.

В нём проходили пресс-конференции тренеров, а в обычные дни там стояли стол для пинг-понга, телевизор и диван. Его мы делили на трёх-четырёх человек: передвигаешь кресло, накидываешься курткой, ложишься спать. Куртка зачем? Не было постельного белья. Спокойно спали под куртками, воспринималось как прикол, не всерьёз», — цитирует Стефановича Sport24.

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