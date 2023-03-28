Стефанович: в спортивной школе спали под куртками — постельного белья не было

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович поделился воспоминаниями об условиях пребывания в спортивной школе подмосковного «Знамени Труда».

«В Орехово-Зуево закалка была отличная, после неё всё казалось раем. Мы где жили: ДЮСШ обычная, на втором этаже — складское помещение, его отдали под комнаты футболистов. И мне не досталось кровати. Втроём с пацанами жили в общей комнате, она называлась учебным классом.

В нём проходили пресс-конференции тренеров, а в обычные дни там стояли стол для пинг-понга, телевизор и диван. Его мы делили на трёх-четырёх человек: передвигаешь кресло, накидываешься курткой, ложишься спать. Куртка зачем? Не было постельного белья. Спокойно спали под куртками, воспринималось как прикол, не всерьёз», — цитирует Стефановича Sport24.