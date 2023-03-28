Спортивный директор «Тоттенхэма» прокомментировал увольнение Конте

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи прокомментировал увольнение главного тренера Антонио Конте.

«Мы знаем, насколько трудным был этот сезон лично для него, Джан Пьеро Вентроне и Джанлука Виалли умерли, а затем он перенёс операцию. Клуб оказывал ему большую поддержку, мы сблизились, но затем приняли решение по обоюдному согласию. Думаю, что решение, которое мы приняли, было правильным для всех», — приводит слова Паратичи официальный сайт клуба.

Конте официально покинул пост тренера «шпор» 27 марта, спустя неделю после гневных заявлений о руководстве клуба и игроках, которые спровоцировала ничья в матче английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:3). В том матче «Тоттенхэм» вёл со счётом 3:1.