Игрок «Торпедо» Стефанович: приходилось «заносить», чтобы закрыть сессию в университете

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович рассказал, как во время учебы в университете в возрасте 20 лет платил взятки, чтобы доучиться.

«В 2017 году я проводил второй сезон в «Афипсе». Мне 20 лет, ещё учеба — при всём уважении к нашей образовательной системе приходилось где-то что-то «заносить». На это уходило много денег, и тоже не без помощи мамы. Просто чтобы закрыть сессию. Так вот, тогда я получал 50 тысяч. Для меня тогда это было «вау», — цитирует Стефановича Sport24.

В карьере нападающего были такие команды, как «Афипс», «Черноморец», «КАМАЗ», «Велес», «Иртыш» и «Волгарь». За последний Стефанович провёл два сезона — в 52 матчах забил 14 мячей.

Перекличка фанатов «Торпедо» с футболистами второй команды: