Мане кричал на Нагельсмана при одноклубниках незадолго до увольнения тренера

Нападающий «Баварии» Садио Мане при одноклубниках кричал на бывшего главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсмана. Об этом сообщает инсайдер Кристиан Фальк.

Между форвардом и наставником вспыхнул конфликт после ответного матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Африканец был недоволен тем, что провёл на поле лишь несколько минут.

Напомним, руководство «Баварии» приняло решение расстаться с Нагельсманом после поражения в матче немецкой Бундеслиги с «Байером» (1:2), после которого клуб опустился на вторую строчку турнирной таблицы. Его место занял Томас Тухель.

Ранее сообщалось, что резко против Нагельсмана были настроены вратари Мануэль Нойер и Свен Ульрайх.

Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»: