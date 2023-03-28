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Дубль Ковачича принёс Хорватии победу в матче с Турцией

Дубль Ковачича принёс Хорватии победу в матче с Турцией
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Сегодня, 28 марта, состоялся матч 2-го тура отбора на чемпионат Европы между Турцией и Хорватией. Команды играли на стадионе «Бурса Бююкшехир Беледие» в Бурсе. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 21-й минуте Матео Ковачич открыл счёт в матче. Ему ассистировал Марио Пашалич.

Гол Ковачича:

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

В конце первого тайма хавбек оформил дубль.

Гол Ковачича:

В первой игре отбора на Евро-2024 Хорватия потеряла очки в матче с Уэльсом, пропустив гол на 90+3-й минуте. Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии. В нём примут участие 24 команды.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа D. 2-й тур
28 марта 2023, вторник. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 2
Хорватия
0:1 Ковачич – 20'   0:2 Ковачич – 45+4'
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