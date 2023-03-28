Дубль Ковачича принёс Хорватии победу в матче с Турцией

Сегодня, 28 марта, состоялся матч 2-го тура отбора на чемпионат Европы между Турцией и Хорватией. Команды играли на стадионе «Бурса Бююкшехир Беледие» в Бурсе. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 21-й минуте Матео Ковачич открыл счёт в матче. Ему ассистировал Марио Пашалич.

Гол Ковачича:

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

В конце первого тайма хавбек оформил дубль.

Гол Ковачича:

В первой игре отбора на Евро-2024 Хорватия потеряла очки в матче с Уэльсом, пропустив гол на 90+3-й минуте. Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии. В нём примут участие 24 команды.