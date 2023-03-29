Лахиялов — о Карпине: Черчесов уже обжёгся на неосторожных заявлениях

Экс-игрок «Анжи», а ныне президент «Легиона» Шамиль Лахиялов отреагировал на критику в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Я всегда относился к Карпину с долей симпатии, когда он работал во всех клубах. Учитывая не только его тренерскую работу, но также и то, как он вёл себя с общественностью, со спортивными специалистами, со СМИ и с болельщиками. Не всегда то, что есть у тебя в голове, надо высказывать.

Я думаю, ему самому бы не понравилось, если бы кто-нибудь из футболистов сказал, что ему без разницы, вызовут его в сборную или не вызовут. Тем более у нас есть яркий пример предыдущего главного тренера сборной России Черчесова, который обжёгся на своих неосторожных заявлениях в прессе», — цитирует Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».