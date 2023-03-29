Лахиялов — о Карпине: Черчесов уже обжёгся на неосторожных заявлениях

Экс-игрок «Анжи», а ныне президент «Легиона» Шамиль Лахиялов отреагировал на критику в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«Я всегда относился к Карпину с долей симпатии, когда он работал во всех клубах. Учитывая не только его тренерскую работу, но также и то, как он вёл себя с общественностью, со спортивными специалистами, со СМИ и с болельщиками. Не всегда то, что есть у тебя в голове, надо высказывать.
Я думаю, ему самому бы не понравилось, если бы кто-нибудь из футболистов сказал, что ему без разницы, вызовут его в сборную или не вызовут. Тем более у нас есть яркий пример предыдущего главного тренера сборной России Черчесова, который обжёгся на своих неосторожных заявлениях в прессе», — цитирует Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».
- 29 марта 2023
-
00:53
-
00:52
-
00:32
-
00:23
-
00:21
-
00:02
- 28 марта 2023
-
23:47
-
23:45
-
23:40
-
23:40
-
23:29
-
23:01
-
22:58
-
22:50
-
22:45
-
22:43
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:32
-
21:25
-
21:14
-
21:00
-
20:49
-
20:38
-
20:15
-
20:05
-
19:50
-
19:44
-
19:30
-
19:21
-
18:55
-
18:40
-
18:32
-
18:23