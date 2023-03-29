Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лахиялов — о Карпине: Черчесов уже обжёгся на неосторожных заявлениях

Лахиялов — о Карпине: Черчесов уже обжёгся на неосторожных заявлениях
Комментарии

Экс-игрок «Анжи», а ныне президент «Легиона» Шамиль Лахиялов отреагировал на критику в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Я всегда относился к Карпину с долей симпатии, когда он работал во всех клубах. Учитывая не только его тренерскую работу, но также и то, как он вёл себя с общественностью, со спортивными специалистами, со СМИ и с болельщиками. Не всегда то, что есть у тебя в голове, надо высказывать.

Я думаю, ему самому бы не понравилось, если бы кто-нибудь из футболистов сказал, что ему без разницы, вызовут его в сборную или не вызовут. Тем более у нас есть яркий пример предыдущего главного тренера сборной России Черчесова, который обжёгся на своих неосторожных заявлениях в прессе», — цитирует Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

Материалы по теме
Пиняев — лучший игрок сборной России. Повлияло необычное решение Карпина
Пиняев — лучший игрок сборной России. Повлияло необычное решение Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023