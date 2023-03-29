«Боруссия» Д не готова отпускать Беллингема и может повысить хавбеку зарплату в 2,5 раза

Дортмундская «Боруссия» не хочет отпускать полузащитника команды Джуда Беллингема.

Как сообщает Bild, немецкая команда хочет сохранить полузащитника в составе как минимум на один сезон. Для этого игроку готовы повысить зарплату в 2,5 раза – до € 15 млн. Спортивный директор «Дортмунда» Себастьян Кель планирует сделать англичанину и его отцу соответствующее предложение.

При этом отмечается, что наиболее вероятен вариант, при котором Беллингем всё же сменит команду уже этим летом. Фаворитом на его трансфер называют «Реал».

Переход хавбека в «Реал» во многом будет зависеть от того, решит ли клуб предложить полузащитникам Тони Кроосу или Луке Модричу новые контракты. Если оба игрока останутся в составе «Реала», то у «Боруссии» будет больше шансов сохранить Беллингема.

Помимо «Реала», интерес к Джуду проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Бундеслиги 19-летний полузащитник провел 24 матча, отличившись 4 голами и 4 ассистами.

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