Бывший президент Аргентины рассказал, что хотел поцеловать Мартинеса в ногу при встрече

Бывший президент Аргентины Маурисио Макри рассказал, что хотел поцеловать вратаря команды Эмилиано Мартинеса в ногу при встрече на церемонии вручения наград The Best.

«Я разговаривал с Нассером Аль-Хелайфи, и первым пришёл Эмилиано. Я поздоровался с ним, я не был с ним знаком, но попросил разрешения поцеловать его в ногу… Как не поцеловать его после удара, который он отбил?

Я не виделся с Месси со времён чемпионата мира в России. Я увидел, что он расслаблен, счастлив, с его плеч свалился груз. Я сказал ему все, что думаю. Что его лидерство значит для будущего Аргентины», – приводит слова Макри TyC Sports.

В финале чемпионата мира — 2022 в Катаре подопечные Лионеля Скалони обыграли команду Франции по пенальти.

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