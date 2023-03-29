Тарханов: есть шанс и надежда, что мы вернемся к выступлениям на турнирах под эгидой УЕФА

Заслуженный тренер России Александр Тарханов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола, который будет обсуждаться в кулуарах конгресса УЕФА.

«Если в кулуарах конгресса УЕФА будет обсуждаться тема возможного возвращения нас в европейские турниры, то надежда и шанс, что мы вернемся в Европу есть. Трудно сказать нужно ли нам переходить в Азиатскую конфедерацию футбола, если не будет положительных продвижений в переговорах с УЕФА, но нам надо уже возвращаться на международную арену и начинать играть официальные матчи», — приводит слова Тарханова Metaratings.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. С тех пор мужская сборная России провела пять товарищеских игр. Три в 2022 году — с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0). Ещё две игры прошли в марте 2023 года — с командой Ирана в Тегеране и со сборной Ирака в Санкт-Петерубрге.