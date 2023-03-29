Тарханов: есть шанс и надежда, что мы вернемся к выступлениям на турнирах под эгидой УЕФА

Заслуженный тренер России Александр Тарханов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола, который будет обсуждаться в кулуарах конгресса УЕФА.
«Если в кулуарах конгресса УЕФА будет обсуждаться тема возможного возвращения нас в европейские турниры, то надежда и шанс, что мы вернемся в Европу есть. Трудно сказать нужно ли нам переходить в Азиатскую конфедерацию футбола, если не будет положительных продвижений в переговорах с УЕФА, но нам надо уже возвращаться на международную арену и начинать играть официальные матчи», — приводит слова Тарханова Metaratings.
28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. С тех пор мужская сборная России провела пять товарищеских игр. Три в 2022 году — с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0). Ещё две игры прошли в марте 2023 года — с командой Ирана в Тегеране и со сборной Ирака в Санкт-Петерубрге.
- 29 марта 2023
-
03:24
-
02:53
-
02:46
-
02:34
-
02:27
-
02:17
-
02:09
-
02:00
-
01:00
-
00:53
-
00:52
-
00:32
-
00:23
-
00:21
-
00:02
- 28 марта 2023
-
23:47
-
23:45
-
23:40
-
23:40
-
23:29
-
23:01
-
22:58
-
22:50
-
22:45
-
22:43
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:32
-
21:25
-
21:14
-
21:00
-
20:49
-
20:38
-
20:15