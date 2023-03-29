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Экс-президент «Торпедо» Тукманов назвал главный минус нового главного тренера команды

Экс-президент «Торпедо» Тукманов назвал главный минус нового главного тренера команды
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Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов высказался о назначении на должность нового главного тренера команды Жозепа Клотета.

«Не знаю, какую цель преследуют руководители «Торпедо». Они же не объясняют задачи, которые ставят перед командой, понятно, что в этом сезоне говорить о каких‑то задачах сложно. Если этот тренер приходит, чтобы заново комплектовать команду и у него под это будет выделен карт‑бланш по принятию решений, то это одно. Но хотелось бы, чтобы руководство объявило об этом, а еще луче, чтобы акционеры, которые выделяют деньги.

Сравнивать новичка с Талалаевым сейчас сложно. Работу Андрея Викторовича мы видели, оценить её можно, ему просто не хватило времени, чтобы реализовать все задуманное. Как поведет себя испанец — пока непонятно. Большой минус в том, что новый тренер наверняка не знает русский язык, а в команде мало кто сейчас знает английский и уж тем более испанский язык. Из‑за этого потребуется много времени, чтобы между командой и тренером появился контакт. Если у него хватит время доработать, то произойдет это через пару лет, не раньше», – приводит слова Тукманова «Матч ТВ».

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