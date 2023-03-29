Александр Бородюк объяснил, почему россияне не прогрессируют в «Зените»

Известный российский тренер Александр Бородюк высказал мнение, что у «Зенита» есть зависимость от бразильских игроков.

«Конечно, она есть. Когда два‑три бразильца выпадают или Барриос, допустим, сразу возникают проблемы.

Но что здесь говорить? Это философия и стратегия клуба. Они выбрали такой путь, чтобы у них играли сильные иностранцы и приносили им результаты. Какие вопросы могут быть?

Та половина россиян, которая там есть, их, наверное, это устраивает. Поэтому они не прогрессируют.

Россияне соглашаются на роль в ротации? Да. Соглашаются на ротацию, соглашаются сидеть в запасе. Но у каждого футболиста свой путь, он сам выбирает, что ему лучше. Повторюсь, это их решение и решение «Зенита». Если есть результат, значит, это оправдано», – приводит слова Бородюка «Матч ТВ».