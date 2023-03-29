Григорян: «Рубин» ни одного матча до конца сезона не проиграет

Известный российский тренер Александр Григорян высказался о «Балтике» и «Рубине».
«Игнашевич разбирается в этом футболе с тремя центральными защитниками. Давайте честно: «Балтика» не обладает исполнителями уровня «Рубина». Тем не менее система работает, и это исключительно заслуга тренера. Что мы видим в исполнении «Балтики»? Длинные передачи – и в 90 процентах случаев выигранный подбор. Подобное можно трактовать как примитив, смотрибельно это или нет. Но вы попробуйте выиграть 90 процентов подборов! Мы разве видим ошибки в подачах на Мусаева или Гузину? Все в цель!
Как мне «катеначчо» Юрия Уткульбаева в «Рубине»? Я люблю вдохновенных людей. А здесь та ситуация, когда о вкусах не спорят. Если бы Уткульбаев обладал изысканным вкусом к атакующему футболу, я бы сказал: да, это ужас, во что играет «Рубин». Но когда он, как маньяк, после игры говорит: «Это катеначчо», я вижу, что человек испытывает восторг. Значит, у него такой вкус, есть к этому вдохновение. Моя версия: «Рубин» ни одного матча до конца сезона не проиграет, максимум три-четыре ничейки. Хотя в РПЛ такая тема, думаю, не прокатит», – приводит слова Григоряна Metaratings.
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