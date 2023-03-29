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Мактоминей высказался о победе Шотландии в матче с Испанией

Мактоминей высказался о победе Шотландии в матче с Испанией
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Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминей прокомментировал победу в матче 2-го тура квалификации к Евро-2024 с национальной командой Испании (2:0). Мактоминей оформил дубль.

«Мы действовали очень, очень хорошо. Мы знали, что они будут много контролировать мяч, и тренер сказал, чтобы мы были внимательны, когда у нас будут возможности. Сегодня вечером у нас было достаточно возможностей по-настоящему создать им проблемы и забить несколько мячей.

В детстве я был атакующим полузащитником – мне нравится входить в штрафную. Я должен продолжать это делать. Знаю, что могу добавить на свой счёт больше голов и результативных передач.

Посмотрите на это место – я никогда не видел ничего подобного, невероятно. Тренер сказал, что это наш шанс создать наследие игроков сборной Шотландии, которых будут помнить через 20, 30 лет. Мы не можем в достаточной мере отблагодарить болельщиков», — приводит слова Мактоминея официальный сайт УЕФА.

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