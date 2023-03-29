Мактоминей высказался о победе Шотландии в матче с Испанией

Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминей прокомментировал победу в матче 2-го тура квалификации к Евро-2024 с национальной командой Испании (2:0). Мактоминей оформил дубль.
«Мы действовали очень, очень хорошо. Мы знали, что они будут много контролировать мяч, и тренер сказал, чтобы мы были внимательны, когда у нас будут возможности. Сегодня вечером у нас было достаточно возможностей по-настоящему создать им проблемы и забить несколько мячей.
В детстве я был атакующим полузащитником – мне нравится входить в штрафную. Я должен продолжать это делать. Знаю, что могу добавить на свой счёт больше голов и результативных передач.
Посмотрите на это место – я никогда не видел ничего подобного, невероятно. Тренер сказал, что это наш шанс создать наследие игроков сборной Шотландии, которых будут помнить через 20, 30 лет. Мы не можем в достаточной мере отблагодарить болельщиков», — приводит слова Мактоминея официальный сайт УЕФА.
Видео: Испания проиграла Шотландии в матче квалификации Евро
Полные трансляции матчей отборочного цикла Евро-2024 доступны в Okko.
- 29 марта 2023
-
10:02
-
09:57
-
09:46
-
09:45
-
09:43
-
09:33
-
09:27
-
09:14
-
08:59
-
08:48
-
08:30
-
07:43
-
06:50
-
06:33
-
06:26
-
05:52
-
05:49
-
03:24
-
02:53
-
02:46
-
02:34
-
02:27
-
02:17
-
02:09
-
02:00
-
01:00
-
00:53
-
00:52
-
00:32
-
00:23
-
00:21
-
00:02
- 28 марта 2023
-
23:47
-
23:45
-
23:40