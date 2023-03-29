Давид де Хеа отклонил первое предложение «Манчестер Юнайтед» о новом контракте

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отклонил первое предложение клуба о новом контракте. Об этом сообщил The Athletic.
Отмечается, что на данном этапе ожидается, что переговоры придут к положительному завершению. С 2019 года де Хеа был самым высокооплачиваемым вратарём в мире, и сейчас в возрасте 32 лет он должен пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в клубе.
По сведениям источников, «Манчестер Юнайтед» сделал хорошее предложение, но тем не менее сейчас оно не устраивает де Хеа. Он хочет продолжить выступать на «Олд Траффорд», но считает, что его игра в этом сезоне по-прежнему делает его одним из самых важных игроков Эрика тен Хага и этому должно быть соответствующее вознаграждение.
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