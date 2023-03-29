Непомнящий: Пиняев талантливый, но меня смущает слишком много разговоров вокруг него

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах молодого нападающего Сергея Пиняева, который ярко проявил себя в последних матчах сборной России. Напомним, в последнем матче с Ираком (2:0) Пиняев забил дебютный гол за национальную команду.

«Если в каждом издании мы будем обсуждать Сергея, возможно, у него и случится звёздная болезнь. Парень действительно талантливый, но сейчас слишком много материалов вокруг него. И меня это смущает.

В юношеском возрасте, когда роль тренера иногда превосходит авторитет родителей, нужна его помощь. А когда речь о профессиональном футболе, там тренер уже меньше времени уделяет игроку. И большое значение оказывает влияние коллектива и то, насколько здоровая в нём атмосфера. С одной стороны, это важный аспект, а с другой — это внутреннее воспитание. Насколько Пиняев будет правильно себя оценивать», — приводит слова Непомнящего Metaratings.