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Берто Лладо Ферреро вошёл в тренерский штаб Жозепа Клотета в «Торпедо»

Берто Лладо Ферреро вошёл в тренерский штаб Жозепа Клотета в «Торпедо»
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Испанский специалист Берто Лладо Ферреро вошёл в тренерский штаб Жозепа Клотета в московском «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

Ферреро обладает тренерской лицензией UEFA A. В качестве игрока выступал за юношеские команды «Барселоны» и «Жироны». Работал тренером в первенстве Каталонии, а также являлся спортивным директором футбольной Академии «Кантера».

Вчера, 28 марта, Жозеп Клотет был представлен в качестве нового главного тренера «Торпедо». Последним местом работы специалиста была итальянская «Брешия». Ранее испанец также возглавлял английский «Бирмингем Сити» и итальянский СПАЛ. Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев покинул клуб 22 марта.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков после 20 матчей.

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