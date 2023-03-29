Озбилиз: Промес в детстве был обычным игроком, точно сильно не выделялся

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз рассказал о своём знакомстве с нынешним лидером красно-белых Квинси Промесом, с которым они ещё в детстве пересекались в молодёжной структуре «Аякса».

« – Ты с детства знаешь Промеса. Недавно в интервью ты сказал, что воровал у него конфеты. Расскажи детали!

— После тренировок к полям академии «Аякса» приезжали 30 автобусов, всех развозили по домам. А около полей были автоматы – можно покупать сникерсы, марсы, конфетки. Кто-то покупает, кто-то не покупает. И, конечно, старшие у младших что-то могут забрать. Вот я и мог забрать у Промеса или кого-то ещё. А до этого старшие забирали у меня. В общем, обычное дело среди подростков, ничего такого.

Выделялся ли Промес в детстве? Он в детстве был обычным игроком, точно сильно не выделялся. Но всегда был дерзким, никогда не давал себя в обиду. Учителям, помню, тяжело с Промесом было. Когда приезжали с тренировок, все садились делать уроки. Там обычно тишина, полная концентрация. Но Промес всегда шумел – не мог вообще спокойно сидеть. Ну, он ребёнок ещё был, ничего тут такого», — приводит слова Озбилиза Sports.ru.

Напомним, 33-летний Озбилиз был футболистом «Спартака» с 2013 по 2016 год. Также в России армянин выступал за «Кубань». За красно-белых Араз забил пять голов и отдал пять результативных передач в 40 матчах. Сейчас Озбилиз является игроком «Урарту». Ранее полузащитник также играл за «Бешикташ», «Шериф», «Райо Вальекано» и «Аякс», в структуре которого провёл больше 14 лет.