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Дмитрий Сычёв: сборной не хватает Дзюбы? Правильно, что сейчас акцент на молодых игроках

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв высказался о невызове нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы и других возрастных игроков в расположение национальной команды на мартовском сборе.

«Сборной не хватает Дзюбы?

Валерий Георгиевич (Карпин. — Прим. «Чемпионата») ведь дал пояснения. Совершенно правильно, что сейчас в сборной акцент на молодых игроках», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, 26 марта сборная России обыграла команду Ирака (2:0) в товарищеском матче, который состоялся в Санкт-Петербурге. Ранее, 23 марта, россияне в Тегеране сыграли вничью с Ираном (1:1).

Сборная России отстранена от международных соревнований из-за политической обстановки в мире. Соответствующее решение приняли ФИФА и УЕФА.