Валерий Карпин оценил возможность товарищеского матча сборной России с медийной командой
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном матче с медийной командой.
«Интересно было бы сборной России сыграть с командой блогеров? Для чего?
Чтобы собрать полный стадион? На ЦСКА и 2DROTS пришли 20 тыс. зрителей? Если мы говорим о популяризации и о цели собрать 20 тыс. на трибунах, то давайте сыграем. Если о спортивной составляющей, то смысла в этом немного. Помимо ЦСКА, кажется, ещё «Крылья Советов» играли со сборной блогеров. Знаете, как закончили?» — приводят слова Карпина «Известия».
«Крылья Советов» во время перерыва на матчи национальных команд разгромили сборную Winline Медиалиги со счётом 4:0, а ЦСКА уступил 2DROTS — 1:2. Сборная России провела два товарищеских матча: с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
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