Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин оценил возможность товарищеского матча сборной России с медийной командой

Валерий Карпин оценил возможность товарищеского матча сборной России с медийной командой
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном матче с медийной командой.

«Интересно было бы сборной России сыграть с командой блогеров? Для чего?

Чтобы собрать полный стадион? На ЦСКА и 2DROTS пришли 20 тыс. зрителей? Если мы говорим о популяризации и о цели собрать 20 тыс. на трибунах, то давайте сыграем. Если о спортивной составляющей, то смысла в этом немного. Помимо ЦСКА, кажется, ещё «Крылья Советов» играли со сборной блогеров. Знаете, как закончили?» — приводят слова Карпина «Известия».

«Крылья Советов» во время перерыва на матчи национальных команд разгромили сборную Winline Медиалиги со счётом 4:0, а ЦСКА уступил 2DROTS — 1:2. Сборная России провела два товарищеских матча: с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Материалы по теме
Карпин: у меня к министру спорта тоже вопрос: он с командой и c болельщиками?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023