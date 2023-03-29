Артём Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в марте

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба признан лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги в марте 2023 года.

Дзюба набрал два очка из пяти в голосовании легенд чемпионата России, три из пяти — в голосовании телеэкспертов и почти 48% в голосовании болельщиков, информирует телеграм-канал лиги.

Напомним, в марте 34-летний Артём Дзюба провёл три матча в РПЛ, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, Дзюба покинул «Зенит» летом на правах свободного агента, перейдя в турецкий «Адана Демирспор». В ноябре прошлого года футболист расторг контракт с этим клубом, а зимой 2023 года подписал контракт с московским «Локомотивом». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего Артёма Дзюбы в € 4 млн.