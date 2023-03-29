«Эта победа — заслуга всех казахстанцев». Тренер Казахстана Адиев — о матче с Данией

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев обратился к болельщикам после победы национальной команды в матче 2-го тура квалификации к Евро-2024 с Данией. Казахстан победил Данию со счётом 3:2, уступая по ходу встречи — 0:2.

«Его величество результат… Насколько всё-таки зависим тренер от результата. Настолько, насколько он верит в себя и верят в него. Кто-то верит, что у тренера ничего не получится, кто-то, наоборот, верит в тренера и готов идти дорогой, по которой многие ходили. Надо быть благодарным всем: одним за то, что заставляют идти, другим за то, что идут.

Эта победа — заслуга всех казахстанцев, и я благодарен каждому за веру в команду. Отдельное спасибо нашим игрокам. Они сражались до конца и продемонстрировали настоящий характер! Я рад, что мы смогли подарить вам радость и эмоции, которые запомнятся надолго и станут частью (я уверен!) большой истории.

Теперь уже этот матч позади. А самая главная игра всегда следующая. Шаг за шагом мы продолжим решать поставленные задачи и идти к намеченным целям.

Спасибо! Вперёд, Казахстан!» — написал Адиев в социальной сети.