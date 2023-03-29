Отец Фати заявил, что хочет ухода сына из «Барселоны», и подписался на аккаунт «Баварии»

Отец форварда «Барселоны» Ансу Фати раскритиковал руководство каталонского клуба и намекнул на возможный уход сына из-за недостатка игрового времени. Также стоит отметить, что в своём профиле в социальных сетях Бори Фати отписался от аккаунта «Барселоны» и подписался на «Баварию».

«Ансу не хочет покидать «Барселону», но я хочу, чтобы он добился успеха. Я больше не пойду на стадион, я очень зол на клуб. Через месяц мы обязательно встретимся с Жорже Мендешом (агентом Ансу. — Прим. «Чемпионата»).

Меня беспокоит, что Ансу так мало играет. Мы говорим об игроке сборной Испании из Ла Масии. Он заслуживает гораздо большего. Я не знаю, почему Хави не ставит Ансу. У него должны быть свои причины. Ансу не испытывает к нему отвращения, поскольку Хави всегда был его кумиром. Но я… я очень зол как отец.

Матеу Алемани (спортивный директор «Барселоны». — Прим.«Чемпионата») сказал мне, что Ансу — часть наследия клуба. Как отец я сказал Ансу, что, если ситуация не изменится, ему будет лучше уйти. Но Ансу сказал мне, что он не согласен со мной в этом. Он хочет остаться. Если бы это зависело от меня, я бы завтра покинул «Барселону». Но Ансу говорит мне, что я ошибаюсь», — приводит слова Бори Фати Metro.

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