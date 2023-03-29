Объявлены судейские назначения на матчи 21-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Игры этого тура пройдут 1 и 2 апреля.
«Динамо» – «Сочи»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Эдуард Малый.
«Пари НН» – «Локомотив»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Виктор Кулагин.
«Спартак» – «Ахмат»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Мацюра.
«Зенит» – «Урал»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Андрей Образко; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Сергей Чебан; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Николай Левников.
«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Химки» – «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Илья Елеференко; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Роман Сафьян; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Юрий Баскаков.
«Факел» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Игорь Панин; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мартынов.
«Ростов» – «Торпедо»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Артём Любимов; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Игорь Синер.
- 29 марта 2023
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