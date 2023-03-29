Эль-Яакуби перестал быть капитаном «Эксельсиора» после отказа от акции в поддержку ЛГБТ

Защитник «Эксельсиора» Редуан Эль-Яакуби перестал быть капитаном команды после того, как отказался от участии в акции в поддержку ЛГБТ. Об этом сообщил официальный сайт нидерландского клуба.

«Отказ занять место за большим баннером OneLove во время командного фото вызвал много шума и непонимания как внутри, так и снаружи. В результате мы оказались в нежелательном положении как для клуба, так и для игрока.

Продвижение OneLove, каким бы благонамеренным оно ни было, поставило ситуацию в тупик. Заставлять людей что-то делать никогда не бывает верным решением.

Поэтому в интересах клуба, игрока и спортивной цели, которую мы преследуем вместе, мы совместно решили передать капитанскую повязку другому футболисту. Чтобы и клуб, и игрок чувствовали себя свободно и комфортно в той роли, которую играют в обществе. Этот выбор не умаляет той важной роли, которую Редуан выполняет как личность и профессионал в раздевалке и на поле. Это никоим образом не подлежит обсуждению», — написано в заявлении «Эксельсиора».